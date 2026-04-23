Melania Trump la foto del bacio con Epstein è un falso generato dall’IA

Una foto che mostra Melania Trump mentre bacia Jeffrey Epstein in pubblico sta circolando online. Secondo fonti specializzate, l’immagine è stata creata attraverso un’intelligenza artificiale e non rappresenta un episodio reale. La diffusione di questa immagine viene usata per mettere in discussione le affermazioni di Melania riguardo al suo passato e ai rapporti con Epstein. Nessuna conferma ufficiale ha attestato la veridicità dello scatto.

Circola una foto che ritrae Melania Trump mentre bacia in pubblico Jeffrey Epstein. L’immagine viene utilizzata per accusare Melania di aver mentito sul suo passato e sui suoi legami con Epstein. Tuttavia, si tratta di un contenuto falso, generato interamente tramite l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. La foto che mostra Melania Trump baciare Jeffrey Epstein non è reale.. L’immagine è un prodotto digitale generato tramite l’AI.. L’analisi tecnica condotta con SynthID Detector di Google ha confermato la generazione tramite Gemini.. Il contesto: le smentite di Melania Trump. La diffusione di questa immagine è successiva alle dichiarazioni ufficiali rilasciate da Melania Trump lo scorso 9 aprile 2026.🔗 Leggi su Open.online

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