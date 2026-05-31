No la foto del medico senza tuta protettiva non dimostra che l’emergenza Ebola sia un complotto

Una foto di un medico senza tuta protettiva è stata condivisa su Facebook con l’argomento che l’emergenza Ebola sia un complotto. La foto mostra un professionista in abbigliamento normale, senza dispositivi di protezione. Tuttavia, questa immagine non prova che l’emergenza sia artificiale o pianificata, ma è stata usata per alimentare teorie senza basi concrete. Nessun elemento ufficiale conferma che l’immagine sia collegata a mancanze di protezioni durante interventi medici.

Diverse condivisioni Facebook riportano una foto usata per insinuare che l’ emergenza Ebola sia un complotto volto a inscenare nuove pandemie. Il frame viene associato al caso dei «due pazienti con sintomi febbrili trasferiti al Sacco di Milano». L’immagine con delle frecce, che dovrebbero mostrare come anomala la presenza di una dottoressa senza protezioni, sta circolando in diverse piattaforme con le medesime narrazioni cospirazioniste, come X.com. Per chi ha fretta:. Un fermo immagine con frecce rosse viene diffuso online per sostenere che la presenza di un medico senza tuta isolante dimostri la falsità dell’emergenza Ebola.. Il fotogramma è autentico, ma proviene da un servizio della tv tedesca NDR sul ricovero a Berlino di un medico statunitense contagiato. 🔗 Leggi su Open.online

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The prince used a secret technique on a pregnant woman, only regretting it after she left him!

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