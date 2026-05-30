Il video dell’uomo senza tuta protettiva a Tenerife non prova il fantomatico complotto sull’Hantavirus

Un video di un uomo senza tuta protettiva a Tenerife circola online, ma non dimostra un complotto riguardante l’emergenza Hantavirus. Le immagini condivise sui social media sono state interpretate come prova di un piano segreto, ma non ci sono evidenze che colleghino il video a un’azione concertata o a una manipolazione dell’emergenza. Nessun elemento nel filmato conferma l’esistenza di un complotto o di una strategia nascosta.

Diverse condivisioni Meta (per esempio qui e qui ) riportano un’immagine che mostrerebbe il complotto volto a generare l’emergenza Hantavirus. Al solito, come già visto in narrazioni simili, la “prova” consisterebbe nella presenza di una persona senza protezioni. Il filmato originale, registrato all’aeroporto di Tenerife, mostra le operazioni di trasferimento sanitario dei passeggeri della nave da crociera Hondius. Per chi ha fretta:. Alcuni post sui social usano un video dell’aeroporto di Tenerife per ipotizzare una messinscena sull’Hantavirus.. Nel filmato si vede un uomo senza tuta protettiva muoversi tra operatori interamente equipaggiati. 🔗 Leggi su Open.online

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