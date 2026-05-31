Il Torino ha annunciato che nel prossimo campionato gli under 21 saranno protagonisti, con particolare attenzione a tre giovani calciatori. Tra questi, il difensore spagnolo e il centrocampista italiano sono stati inseriti nella rosa principale, mentre un attaccante classe 2004 è stato convocato per le prime partite. La società ha confermato che i tre sono considerati parte integrante del progetto futuro del club.

Dogliani può dare una traiettoria. È stata una tappa sensibile, non soltanto per aver chiarito quale sarà il profilo del prossimo allenatore del Toro (sarà individuato sul finire della prossima settimana). Le parole del presidente granata, Urbano Cairo, sul palco del Festival della Tv di Dogliani raccontano, in grande sintesi, in quale direzione potrà andare la strategia della programmazione tecnica della nuova stagione. "Mi piacerebbe un allenatore che abbia delle qualità per sviluppare i giovani e per fare un bel gioco", aveva annunciato venerdì pomeriggio il numero uno del club. Appare chiaro, dunque, che i giovani nel Toro che nascerà avranno un ruolo da protagonisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Njie più Cacciamani e il baby Carrascosa: arriva l'onda verde del Torino

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