Alieu Njie ha compiuto 21 anni. Il calciatore svedese, arrivato dalla quinta divisione svedese, è diventato un elemento importante della squadra torinese. Sotto la guida dell'allenatore, ha mostrato fisicità e capacità di adattarsi a diversi ruoli. La sua crescita si è consolidata nel corso della stagione, contribuendo alle performance della squadra nel finale di campionato.

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© Calcionews24.com - Alieu Njie spegne 21 candeline: il talento svedese è l’arma in più del Torino per il finale di stagione

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