Niente perfezione solo verità | il manifesto da mamma di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha pubblicato un messaggio in cui parla della maternità senza filtri, sottolineando che non cerca di mostrare un’immagine perfetta. Ha evidenziato che la sua esperienza è fatta di momenti autentici, senza maschere o idealizzazioni. La influencer ha anche condiviso il suo impegno nel trasmettere valori di empatia e sincerità, evitando di presentare un’immagine idealizzata della vita da mamma.

Giulia Salemi, la maternità senza filtri e la tv dell’empatia: il manifesto di una donna che rifiuta la perfezione. Giulia Salemi oggi é stata ospite al Festival della Tv a Dogliani dove parlando della sua maternità ha dichiarato: “Sono l’anti-mamma top. Sono impacciata, una mamma per amica. Amo il mio essere mamma perché è vero e non lo vivo con ansia da prestazione.” Con queste parole Giulia Salemi si allontana da un modello di maternità spesso idealizzato e irraggiungibile. Nessuna ricerca della perfezione, nessuna corsa a dimostrare di essere la madre impeccabile che i social spesso pretendono di vedere. Al contrario, la conduttrice e influencer sceglie la strada dell’autenticità, raccontando un’esperienza fatta di spontaneità, errori, scoperte e quotidianità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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