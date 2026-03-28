Giulia Salemi, conosciuta come conduttrice, influencer e podcaster, ha condiviso sui social alcuni video che mostrano momenti della vita quotidiana con il suo bambino. I filmati, registrati dal baby monitor, ritraggono alcune scene domestiche mentre la donna si prende cura del piccolo Kian. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei suoi follower, che hanno commentato l’intimità delle immagini condivise.

Giulia Salemi è conduttrice, influencer, podcaster ma quando torna a casa dal suo piccolo Kian è semplicemente una mamma. Una mamma come tutte le altre, quelle che vivono lontane dai riflettori, alle prese con le crisi di pianto dei propri bimbi, i problemi per farli abituare a dormire nella culla, il sonno notturno mancato e tanto altro ancora. E se solitamente le mamme social non fanno che mostrare a tutti la loro vita perfetta, Giulia ha deciso di far vedere ai suoi fan la verità, cioè quello che accade dietro le quinte della vita da neo-mamma. E lo ha fatto sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato i video “rubati” dal baby monitor del suo bimbo che la ritraggono, insieme al suo compagno Pierpaolo Pretelli, papà di Kian, in un venerdì notte qualunque. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Giulia Salemi svela il dietro le quinte della vita da mamma: i video "rubati" dal baby monitor

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