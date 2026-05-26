Bianca Balti ha spiegato in un’intervista di aver interrotto l’amicizia con Elisabetta Canalis. La modella ha detto di aver preso questa decisione dopo alcuni dissapori, senza fornire dettagli specifici. La loro relazione si è conclusa nel corso degli ultimi mesi, secondo quanto riferito. Non sono stati rivelati altri motivi o circostanze legate alla rottura dell’amicizia.

Nel mondo dello spettacolo le amicizie nascono e muoiono con la stessa velocità con cui si accendono i riflettori. Ma quando a parlare è Bianca Balti, una delle poche voci autentiche e senza filtri del panorama italiano, ogni parola assume un peso diverso. La modella, ospite del podcast “ Non lo faccio per moda ” condotto da Giulia Salemi, ha affrontato a viso aperto uno dei temi più chiacchierati degli ultimi anni: la fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis. “ Se mi deludi, se non sei una persona limpida, onesta. Io sono cattiva”. Con questa premessa, Balti ha introdotto un discorso che va ben oltre il gossip da rotocalco, toccando questioni di valori, identità e quella linea di demarcazione sempre più netta che divide le persone anche nella vita privata: la politica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bianca Balti si confessa da Giulia Salemi: la verità sulla fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

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