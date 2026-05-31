Nicolò Bulega ha vinto la gara-2 a Aragon, mantenendo il suo record di 22 vittorie consecutive nel Mondiale Superbike. La vittoria si aggiunge alle 18 ottenute nelle prime 18 gare della stagione 2026. Un’altra posizione tra i primi cinque per Bassani, che si piazza tra i migliori della gara. La competizione si è svolta su un circuito noto per le sue curve tecniche e le alte velocità.

Un nuovo assolo. Nicolò Bulega porta a 22 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, di cui 18 ottenute nelle prime 18 gare della stagione 2026. Il pilota dell’Aruba.it Racing – Ducati continua a riscrivere la storia della categoria con una serie record iniziata nelle ultime quattro gare del 2025 e proseguita senza interruzioni nel campionato in corso. In gara-2 ad Aragón, sesto appuntamento della stagione 2026, il pilota emiliano si è imposto in sella alla Ducati Panigale V4 R. Se la Superpole Race si era rivelata più complicata del previsto, a causa delle difficoltà nel trovare il giusto feeling con la gomma posteriore, nella seconda manche non c’è stata partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Bulega si regala un nuovo assolo: dominio in gara-2 ad Aragon, Bassani in top-5

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