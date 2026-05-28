Nicolò Bulega si prepara a gareggiare ad Aragon dopo aver ottenuto un weekend perfetto a Most, in Repubblica Ceca. Il pilota, che ha vinto tutte le tappe recenti, punta a continuare la sua serie di successi nel campionato di Superbike. La domanda che si pongono gli appassionati è chi potrà fermarlo, dato il suo attuale dominio. La prossima gara ad Aragon rappresenta un nuovo tassello nella sua striscia di vittorie.

Ormai la domanda è una sola: chi riuscirà a fermare il dominio in Superbike di Nicolò Bulega? Dopo l’ennesimo weekend perfetto a Most, in Repubblica Ceca, il reggiano cercherà di estendere la sua striscia di vittorie anche ad Aragon. Domani infatti si aprirà in Spagna il sesto appuntamento del Mondiale, giro di boa di una stagione in cui il ducatista è fin ora il solo grande protagonista. I successi consecutivi sono arrivati a diciannove e la situazione nella classifica piloti è ormai chiara. 310 punti fatti su 310 disponibili ed un primato che sembra potersi estendere ancora di più. Adesso lo scenario sarà Aragon, una delle piste storiche del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega ad Aragon per continuare il suo dominio

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