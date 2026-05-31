Nicolò Bulega ha vinto la Superpole Race ad Aragon, battendo Iker Lecuona. La gara è stata più difficile del previsto, ma il pilota italiano ha mantenuto la testa, ottenendo la vittoria. Con questo risultato, Bulega raggiunge 21 successi consecutivi nel campionato mondiale Superbike. Iker Lecuona si è piazzato al secondo posto, mentre il terzo è stato occupato da un altro pilota.

Più complicata del previsto, ma la striscia vincente continua ad allungarsi. Nicolò Bulega porta a 21 il numero di successi consecutivi nel Mondiale Superbike. Il pilota italiano dell’Aruba.it Racing – Ducati continua a riscrivere la storia della categoria con una serie record iniziata nelle ultime quattro gare della stagione 2025 e proseguita senza interruzioni nel 2026. Nella Superpole Race di Aragon, sesto appuntamento del campionato 2026, il pilota emiliano si è imposto in sella alla Ducati Panigale V4 R, precedendo il compagno di squadra Iker Lecuona (+0?594) e il britannico Sam Lowes (+1?240), sempre su Ducati. A completare la top-five sono stati Alberto Surra (Ducati), quarto a 2?640, e Alex Lowes (Bimota KB998), quinto a 3?219. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Bulega piega Iker Lecuona e conquista la Superpole Race ad Aragon. Surra ai piedi del podio

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