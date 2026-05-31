Il cantautore ha condiviso in un’intervista che dopo la morte della figlia ha capito che non esiste una parola per descrivere un genitore che perde un figlio. Ha spiegato che il dolore rimane, ma si impara a conviverci, inserendolo nella quotidianità. La dichiarazione si è concentrata sulla sua esperienza personale, senza ulteriori dettagli sulla tragedia o sulla vita successiva alla perdita. Non sono stati menzionati altri aspetti della sua vita o attività pubblica.

La piccola nel 2010 è stata colpita da una sepsi meningococcica (meningite) fulminante che l’ha portata via in pochissime ore. Era stato lo stesso Fabi a rendere nota la notizia, con un commovente post su Facebook dal quale annunciava anche il momentaneo allontanamento dalle scene. Dopo un periodo in cui il palco, come ammesso in quel frangente, sarebbe stato l’ultimo dei suoi pensieri, è tornato alla musica. Ad aiutarlo a superare quel momento devastante e a non farlo cedere alla rabbia sono state la presenza di due amici speciali, Max Gazzè e Daniele Silvestri, e un viaggio con loro in Sud Sudan nel 2013, che è riuscito, in parte, a rimettere ordine nelle sue giornate finite improvvisamente in macerie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Niccolò Fabi: «Quando è morta mia figlia Olivia ho scoperto che non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. Il dolore non se ne va, ho solo imparato a metterlo dentro il fiume della vita»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Niccolò Fabi: «La morte di mia figlia Olivia Un dolore forte e incomprensibile»

Notizie e thread social correlati

Niccolò Fabi: "La morte di mia figlia è un dolore incomprensibile, non c'è una parola che descriva questa condizione"Niccolò Fabi ha commentato il dolore per la perdita di sua figlia, definendolo incomprensibile e senza una parola specifica in italiano per...

Jovanotti: «Invecchiare è una rottura, ma c'è anche una cosa bella: a 60 anni hai dentro la moltitudine che sei stato. Oggi sono perfino contento dell'incidente. Quando ho visto mia figlia appena nata ho detto: “Ma è il babbo!”»In un'intervista recente, un cantautore italiano ha commentato l'invecchiamento, sottolineando come a 60 anni si porti con sé un bagaglio di...

Temi più discussi: Niccolò Fabi: La morte di mia figlia? Un dolore forte e incomprensibile, ma in Africa è diventato un flusso che porta a una pace: lì, in Sud Sudan, mi ritrovai con Gazzè e Silvestri; Niccolò Fabi: Perdere un figlio è un dolore forte e incomprensibile. I miei compagni mi prendono in giro perché misurano la mia incazzatura su quante volte chiamo 'Ciccio' un interlocutore; Niccolò Fabi: La morte di mia figlia Olivia? Un dolore forte e incomprensibile, non c’è parola che lo descriva. La musica mi ha aiutato...; Niccolò Fabi e la lezione del dolore: Trasformare la perdita di Olivia in un luogo di pace.

Niccolò Fabi: Perdere un figlio è un dolore forte e incomprensibile. I miei compagni mi prendono in giro perché misurano la mia incazzatura su quante volte chiamo 'Ciccio' un interlocutore ilfattoquotidiano.it/2026/05/29/nic… x.com

Niccolò Fabi: Perdere un figlio è un dolore forte e incomprensibile. I miei compagni mi prendono in giro perché misurano la mia incazzatura su quante volte chiamo ...Niccolò Fabi ha inaugurato, il 23 maggio, il suo tour estivo all’interno della rassegna ecosostenibile Romagna in Fiore, esibendosi davanti a migliaia di persone arrivate a piedi o in bicicletta alla ... ilfattoquotidiano.it

Niccolò Fabi apre il tour nel segno di Romagna in fioreNiccolò Fabi torna live e lo fa a partire da Ravenna Festival, per la precisione dalla rassegna ecosostenibile e diffusa Romagna in fiore, che anche per la propria terza edizione approda alla ... ravenna24ore.it