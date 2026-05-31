La Israel Day Parade si è svolta anche quest’anno sulla Quinta Strada di New York, con una grande partecipazione di persone. La manifestazione, che celebra Israele, si è svolta in modo pacifico. Tuttavia, tra i partecipanti, un attivista noto per le sue posizioni ha deciso di non partecipare all’evento.

Come ogni anno, la Quinta Strada di New York è stata pacificamente invasa di persone per il consueto Israel Day Parade, una delle più grandi manifestazioni pubbliche di sostegno a Israele al di fuori dello Stato ebraico. Sono state migliaia le persone che si sono unite alla manifestazione per sostenere Tel Aviv, soprattutto in un periodo come questo, dove i pericoli per gli ebrei sono diffusi in tutto l’Occidente a causa di un rigurgito antisemita. Se l’allarme è forte in Europa, non è da meno negli Stati Uniti, dove probabilmente l’antisemitismo si sta mostrando in maniera ancora più violenta, come testimoniano i frequenti attacchi alle comunità e ai luoghi di culto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - New York invasa dalla Israel Day Parade. Ma Mamdani diserta

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