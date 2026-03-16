Sean Penn ha vinto un premio Oscar, ma non ha partecipato alla cerimonia di consegna. Il suo nome compare tra i vincitori, ma la sua assenza ha attirato molta attenzione. Secondo alcune fonti, potrebbe essere in Ucraina al momento, anche se non ci sono conferme ufficiali. La sua mancata presenza ha fatto parlare di sé come uno degli eventi più discussi della serata.

Sean Penn vince, ma non c’è. E la sua assenza diventa quasi il vero racconto della serata. Alla 98esima edizione degli Oscar, l’attore statunitense conquista la statuetta come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra, ma decide di non presentarsi al Dolby Theatre di Los Angeles, lasciando la platea senza uno dei discorsi più attesi della serata. Come riporta il New York Time s, tra gli impegni di Penn ci sarebbe un viaggio in Ucraina. Ad annunciare la vittoria è stato Kieran Culkin, incaricato di consegnare il premio. Salendo sul palco ha subito chiarito la situazione con una battuta: “Penn non è qui con noi perché non ha potuto o non ha voluto, quindi ritirerò io il premio al suo posto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la cerimonia, per il New York Times potrebbe essere in Ucraina

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