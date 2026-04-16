100 giorni di Mamdani come sindaco di New York | dalla tassa agli ultra-ricchi ai supermercati municipali

A cento giorni dall’insediamento, l’amministrazione guidata dal sindaco di New York ha avviato alcune misure nel settore fiscale e nei servizi pubblici. Tra le iniziative in corso ci sono proposte di tassare gli ultra-ricchi e interventi sui prezzi dei supermercati municipali. La fase iniziale del mandato si concentra su interventi volti a modificare alcuni aspetti della gestione cittadina.

A cento giorni dall'insediamento, la linea dell'amministrazione Mamdani comincia a prendere forma a New York tra misure fiscali e interventi sul costo della vita. Dalla tassa sulle seconde case ai supermercati municipali, il tentativo è quello di intervenire dove la ricchezza si accumula e dove le disuguaglianze si fanno più visibili.🔗 Leggi su Fanpage.it

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