Da quando è stato pubblicato il 20 giugno 2025, KPop Demon Hunters è rimasto il titolo più visto sulla piattaforma di streaming, superando altri contenuti. La serie animata ha attirato un vasto pubblico, mantenendo il primo posto tra i programmi più popolari. Netflix ha tentato di proporre altri titoli, ma nessuno ha raggiunto le stesse performance di questa produzione. La serie continua a essere tra le più seguite dalla sua uscita.

Dal suo debutto su Netflix il 20 giugno 2025, KPop Demon Hunters si è trasformato in uno dei più grandi successi animati della piattaforma. A quasi un anno dall’uscita, il film continua a generare interesse grazie a collaborazioni commerciali, merchandising, una distribuzione cinematografica speciale in versione sing-along e all’annuncio ufficiale di un sequel già in lavorazione, previsto indicativamente per il 2029. Per qualche settimana, però, sembrava che Netflix avesse finalmente trovato un potenziale rivale. Swapped aveva iniziato col botto. Il 1° maggio 2026 è arrivato sulla piattaforma Swapped: Al tuo posto, nuovo film d’animazione che racconta la storia di Ollie, doppiato da Michael B. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Netflix ci riprova, ma KPop Demon Hunters rimane imbattuto

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