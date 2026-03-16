KPop Demon Hunters ha fatto il suo debutto agli Oscar 2026, vincendo due premi d’oro e portando la serie a un livello mai raggiunto prima. La produzione ha conquistato il riconoscimento durante la cerimonia, segnando un risultato significativo per Netflix. La vittoria ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, confermando il successo del progetto nel panorama cinematografico internazionale.

KPop Demon Hunters ha portato “Golden” a un livello completamente nuovo, aggiudicandosi due statuette d’oro agli Oscar 2026. In questo modo, il film d’animazione di successo scrive un’altra pagina nella storia di Netflix. Era destinata a essere una serata importante per il film, con Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, alias HUNTRX, che si sono riunite per eseguire dal vivo la canzone “Golden” sul palco della cerimonia, ma le sue vittorie hanno reso il tutto ancora più speciale. Ovviamente, a questo punto, scrivere la storia è ormai una consuetudine per «K-Pop Demon Hunters». È di gran lunga il film più visto su Netflix e ora è anche il film d’animazione della piattaforma che ha riscosso maggior successo agli Oscar. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - KPop Demon Hunters ha appena scritto una pagina di storia per Netflix agli Oscar 2026

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