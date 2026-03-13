Netflix ha annunciato che il film d’animazione musicale KPop Demon Hunters avrà un sequel. Il film è stato prodotto da Netflix e sarà proiettato al Dolby Theatre domenica 15, in occasione della Notte degli Oscar. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla data di uscita del nuovo capitolo.

KPop Demon Hunters, il film musical d’animazione targato Netflix, si prepara a varcare le soglie del Dolby Theatre domenica 15 per l’attesissimo Notte degli Oscar. Prima di concorrere ufficialmente per il miglior film d’animazione e per la Miglior canzone. Netflix trapela una grossa novità per i fan: il sequel si farà! e la storia sarà scritto dalle autrici originali Maggie Khan e Chris Appelhans. Il ritorno del mondo delle tre popstar. Proprio durante la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, è prevista una performance musicale tratta dal film, con l’esibizione live delle tre cantanti che prestano le voci alle componenti della band immaginaria HuntrX: Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - KPop Demon Hunters avrà un sequel, l’annuncio di Netflix

Articoli correlati

KPop Demon Hunters 2: Netflix conferma la produzione del sequelLa piattaforma di streaming ha ufficializzato la produzione del lungometraggio, svelando chi ritornerà a occuparsi del progetto.

KPop Demon Hunters 2: il sequel è ufficiale! Netflix e Sony annunciano il ritorno delle HUNTR/X (ed è solo l’inizio)Dopo mesi di speculazioni e rumor insistenti, i fan possono finalmente alzare il volume e festeggiare.

K-Pop Demon Hunters ma sono dei cani

Una raccolta di contenuti su Demon Hunters

Temi più discussi: Netflix farà un sequel di KPop Demon Hunters; KPop Demon Hunters 2 è ufficiale! E non è finita qui; KPop Demon Hunters Bonus Content è ora disponibile su Netflix, ecco il link; KPop Demon Hunters, la recensione del film d'animazione agli Oscar.

Kpop Demon Hunters 2 è ufficiale: arriva l'annuncio di Netflix sul seguito del filmIn attesa di scoprire titolo e dettagli, arriva intanto da Netflix quello che è a tutti gli effetti l'annuncio ufficiale sul seguito di Kpop Demon Hunters, attualmente in produzione. multiplayer.it

KPop Demon Hunters 2 si farà, la caccia non è finita dopo il primo film (da record): ma non è l'unica novitàKPop Demon Hunters, il film animato dei record di Netflix, avrà un sequel. Ma non è tutto, il progetto è di creare un vero e proprio universo dedicato ai vari personaggi della storia ... libero.it

È UFFICIALE! KPOP DEMON HUNTERS tornerà ufficialmente con un sequel scritto e diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans! - facebook.com facebook

Netflix farà un sequel di KPop Demon Hunters x.com