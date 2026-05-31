Un giocatore che ha avuto un ruolo minimo nel Napoli ha dichiarato che l’esperienza in squadra gli ha cambiato la carriera. Ha aggiunto di non aver mai sentito nessuno parlare male di Ancelotti, l’ex allenatore del club. Le sue parole sono state raccolte durante un’intervista, senza ulteriori commenti o polemiche. La frase evidenzia un rispetto diffuso nei confronti dell’allenatore, anche da chi ha avuto poco spazio in rosa.

C’è un giocatore che del Napoli ha vissuto solo i margini, eppure ne parla come dell’esperienza che gli ha cambiato la carriera. È Carlos Vinicius, oggi tornato in patria al Grêmio dopo un lungo giro d’Europa tra Monaco, Benfica, Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray. Acquistato dagli azzurri nel gennaio 2018 e mai sceso in campo in partita ufficiale, l’attaccante brasiliano disputò comunque due ritiri precampionato con Carlo Ancelotti in panchina. E ora che Ancelotti è diventato ct del Brasile, ai microfoni di “Abre Aspas” su Globo Esporte ha voluto rendergli omaggio. Da rischiare di smettere al Napoli dei 91 punti. Il racconto parte dallo stupore di un ragazzo catapultato in un altro mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Nessuno parla male di Ancelotti”: l’omaggio di Carlos Vinicius all’ex allenatore del Napoli

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