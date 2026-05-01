Carlos Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti | serata da incubo per l’ex Napoli in Copa Sudamericana

Durante la partita tra Palestino e Gremio nella Copa Sudamericana, un attaccante ha sbagliato tre rigori consecutivi in soli sei minuti. L'ex calciatore del Napoli, ora in forza alla formazione brasiliana, ha visto fallire tutte le occasioni dagli undici metri, causando un momento difficile per la sua squadra. La sequenza di errori si è verificata nel corso della stessa fase di gioco, alterando le sorti dell'incontro.

Carlos Vinicius, ex calciatore di proprietà del Napoli tra il gennaio 2018 e il luglio 2019 (ceduto al Benfica per 17 milioni senza mai vestire la maglia azzurra), ha sbagliato tre rigori consecutivi in sei minuti durante Palestino-Gremio, terza giornata del Gruppo D della Copa Sudamericana. Tutti parati dal portiere cileno Sebastián Pérez. La partita è finita 0-0. La sequenza è surreale. All’11’ del primo tempo l’arbitro Guillermo Guerrero concede un rigore al Gremio. Vinicius calcia, Pérez para tuffandosi alla sua sinistra. Ma il Var rileva che il portiere era avanzato oltre la linea di porta: rigore da ripetere. Al 14? Vinicius cambia angolo, ma Pérez respinge ancora, stavolta con un colpo di mano che manda il pallone sul palo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Carlos Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti: serata da incubo per l’ex Napoli in Copa Sudamericana Notizie correlate L’ex Napoli Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti, disastro in Copa SudamericanaSerata da incubo in Copa Sudamericana per l'ex calciatore di proprietà del Napoli Carlos Vinicius, che si è fatto parare tre calci di rigore in... VIDEO – Clamoroso Carlos Vinícius: tre rigori falliti nella stessa garaUna notte surreale ha trasformato la sfida di Copa Sudamericana tra Palestino e Gremio in un evento destinato a restare negli annali della cronaca... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Carlos Vinicius nella storia (horror) del calcio: sbaglia tre rigori in sei minuti; L’ex Napoli Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti, disastro in Copa Sudamericana; L'ex attaccante del Napoli sbaglia tre rigori di fila nel giro di pochi minuti; Clamoroso Gremio: l'arbitro fa ripetere tre volte il rigore, l'ex Napoli Vinicius li sbaglia tutti e tre. Incredibile in Copa Sudamericana: Vinicius sbaglia tre penalty di filaCarlos Vinicius, attaccante del Gremio, sbaglia tre rigori in sei minuti in Copa Sudamericana contro il Palestino ... it.blastingnews.com Clamoroso Gremio: l'arbitro fa ripetere tre volte il rigore, l'ex Napoli Vinicius li sbaglia tutti e treCarlos Vinicius è l'assoluto protagonista della notta di calcio sudamericano con la performance da horror nella sfida Palestino-Gremio ... derbyderbyderby.it Carlos Vinicius da incubo: sbaglia 3 rigori in 6 minuti in Palestino-Gremio. VIDEO #SkySport x.com Carlos Vinicius da incubo: l'ex Napoli sbaglia tre rigori in sei minuti in Palestino-Gremio. Non se la passa certo alla grande, Carlos Vinicius, attaccante brasiliano con un passato nel Napoli. Il centravanti classe 1995 (31) è stato il protagonista - in ne - facebook.com facebook