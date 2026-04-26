L’arte tessile si impara da piccoli Per tramandare l’anima del distretto

L’arte tessile si impara fin dalla giovane età e rappresenta un elemento fondamentale per il distretto locale. Per garantire la continuità delle tradizioni, è stato avviato un progetto che coinvolge studenti di scuole elementari e dell’infanzia di Montemurlo. I bambini partecipano a laboratori pratici di tessitura e feltratura, con l’obiettivo di tramandare le tecniche e la cultura legate a questa attività.

Il tessile è l’anima di Prato. Tramandarlo alle nuove generazioni è un impegno. Parte da qui il progetto che vede gli studenti di elementari e infanzia di Montemurlo a lezione di laboratori pratici di tessitura e feltratura. Si tratta di una serie di incontri all’insegna della scoperta e della manualità per i piccoli studenti della primaria Frank, Hack, Manzi e per i bambini della scuola dell’infanzia Giorgetti. L’iniziativa rientra in un progetto promosso dal Comune, che ha visto la collaborazione dell’imprenditore Fabio Giusti, titolare dell’azienda Trafi Creatività Tessile, coinvolto come tutor per guidare i bambini alla scoperta delle lavorazioni della lana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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