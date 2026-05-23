Il Distretto tessile di Carpi accoglie dieci nuovi tecnici specializzati

Sono dieci i nuovi tecnici specializzati che hanno concluso il corso di formazione superiore "Tecnico di campionario di maglieria" promosso da ForModena, i cui attestati sono stati consegnati nel corso di una cerimonia a Carpi, venerdì 22 maggio presso la sede della Fondazione CR Carpi, partner. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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