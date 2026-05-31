In questi giorni, l'ex presidente ha alimentato speranze di un accordo imminente con l'Iran, ma successivamente ha fatto marcia indietro. La sua dichiarazione ha generato nuove attese senza portare a un risultato concreto. La questione riguarda le trattative tra le parti e le dichiarazioni pubbliche dell'ex presidente, che non hanno portato a sviluppi ufficiali o firmati. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

In questi giorni ha nuovamente creato aspettative su un imminente accordo con l'Iran, poi invece ha cambiato le condizioni della proposta Sulla possibilità di un accordo preliminare con l’Iran per la fine della guerra si sta ripetendo lo schema già visto negli ultimatum degli Stati Uniti: il presidente Donald Trump usa termini come «finale» o «definitivo», lo dà per imminente ma poi non è così. Passa un po’ di tempo e Trump torna a dire che ci siamo quasi, portandosi appresso i media che danno conto delle sue dichiarazioni con gradi diversi di cautela. È successo anche venerdì, quando Trump aveva creato grosse aspettative con un post, pubblicato prima di una riunione alla Casa Bianca, in cui diceva che stava per prendere una «decisione finale» sull’approvazione di un accordo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nemmeno stavolta la decisione di Trump era «finale»

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Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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