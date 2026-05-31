Recentemente, un annuncio riguardante un possibile accordo con l'Iran ha generato aspettative di una risoluzione imminente. Tuttavia, la decisione annunciata non è risultata essere definitiva, e le trattative continuano senza un risultato conclusivo. La comunicazione ha suscitato reazioni di attesa, ma non ha portato a una conclusione chiara o a un accordo firmato. La situazione rimane in fase di negoziazione, e non ci sono conferme di un’intesa finale.

In questi giorni ha nuovamente creato aspettative su un imminente accordo con l'Iran, poi invece ha cambiato le condizioni della proposta Sulla possibilità di un accordo preliminare con l’Iran per la fine della guerra si sta ripetendo lo schema già visto negli ultimatum degli Stati Uniti: il presidente Donald Trump usa termini come «finale» o «definitivo», lo dà per imminente ma poi non è così. Passa un po’ di tempo e Trump torna a dire che ci siamo quasi, portandosi appresso i media che danno conto delle sue dichiarazioni con gradi diversi di cautela. È successo anche venerdì, quando Trump aveva creato grosse aspettative con un post, pubblicato prima di una riunione alla Casa Bianca, in cui diceva che stava per prendere una «decisione finale» sull’approvazione di un accordo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Com’è che nemmeno stavolta la decisione di Trump era «finale»

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L'Amministrazione Trump contro i militari La guerra Interna di Hegseth

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E mai rigore nemmeno per il Como. Maresca sei sempre tu, ma stavolta c’entra il Var Gariglio che lo richiama x.com

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Corsair è stato incredibilmente utile (non è sarcasmo stavolta) reddit