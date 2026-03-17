Domani si gioca la partita tra Carrarese e Sampdoria, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Lombardo ha già ottenuto risultati positivi nelle ultime uscite e punta a confermarsi anche questa volta. La sfida si svolgerà sul campo della Carrarese, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti.

Carrarese-Sampdoria è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico L’avventura di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria, dopo l’esonero del due Gregucci-Foti, è iniziata con un pareggio interno contro il Venezia. Un buon risultato, arrivato dopo una partita complicata. Ma almeno i liguri hanno dimostrato di avere carattere, quello che in poche parole è mancato nel corso delle passate settimane. La Carrarese, davanti in classifica, vive in questo momento il periodo più brutto della propria annata: sono nove le gare senza vittorie per i padroni di casa che pagano senza dubbio un avvio di stagione che per alcuni versi è stato anche al di sopra delle aspettative. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Carrarese-Sampdoria: Lombardo non perde nemmeno stavolta

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