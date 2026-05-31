In Umbria, più di 643.000 contribuenti Irpef sono registrati. Tra questi, autonomi e imprenditori risultano essere i soggetti con i redditi più elevati. I dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre mostrano una situazione differente rispetto a quanto spesso si pensa. La maggior parte dei contribuenti ha redditi modesti, mentre solo una piccola parte supera le soglie più alte. La distribuzione fiscale evidenzia una realtà più diversificata di quanto si creda.

In Umbria sono oltre 643 mila i contribuenti Irpef e il quadro che emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre racconta una realtà diversa da molti luoghi comuni. Se da un lato lavoratori dipendenti e pensionati rappresentano la grande maggioranza dei contribuenti, dall’altro sono autonomi e imprenditori a dichiarare in media i redditi più elevati. I numeri relativi alle dichiarazioni dei redditi 2025, riferite all’anno d’imposta 2024, mostrano che in Umbria i lavoratori dipendenti sono 349.857, mentre i pensionati sono 241.266. A questi si aggiungono 32.149 titolari di redditi da partecipazione, 7.737 lavoratori autonomi, 1.898 imprenditori in contabilità ordinaria e 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella regione oltre 643mila contribuenti. Autonomi e imprenditori i più “ricchi“

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