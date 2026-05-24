Come investono i loro soldi gli imprenditori più ricchi d' Italia

Gli imprenditori più ricchi d’Italia investono sempre più attraverso i family office, lasciando alle spalle le tradizionali attività nel settore industriale e immobiliare. A Milano, il centro economico del paese, questa trasformazione si fa evidente: le strategie patrimoniali si spostano verso la gestione privata del patrimonio. La tendenza riguarda soprattutto le famiglie con grandi patrimoni, che preferiscono strumenti di investimento più diversificati e personalizzati rispetto alle modalità del passato.

A Milano il potere economico sta cambiando pelle. Se un tempo la ricchezza delle grandi dinastie era indissolubilmente legata alla fabbrica o al mattone, oggi la nuova frontiera si chiama family office. Queste strutture, nate per gestire i patrimoni privati, sono diventate veri e propri. 🔗 Leggi su Today.it

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