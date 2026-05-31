Nel mondo globale c’è bisogno di umanesimo

Notizia in breve

Il 27 febbraio 2003, il professor Edgar Morin ha tenuto una lectio magistralis al Centro congressi di Bergamo, in occasione della consegna di una laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione. La conferenza è stata pubblicata e si concentra sulla necessità di un umanesimo nel mondo globale. Morin ha affrontato temi legati all’importanza di valori umani condivisi in un contesto internazionale sempre più interconnesso.