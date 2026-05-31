Nel mondo globale c’è bisogno di umanesimo
Il 27 febbraio 2003, il professor Edgar Morin ha tenuto una lectio magistralis al Centro congressi di Bergamo, in occasione della consegna di una laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione. La conferenza è stata pubblicata e si concentra sulla necessità di un umanesimo nel mondo globale. Morin ha affrontato temi legati all’importanza di valori umani condivisi in un contesto internazionale sempre più interconnesso.
MONDO. Pubblichiamo la «Lectio magistralis» che il prof. Edgar Morin tenne al Centro congressi di Bergamo il 27 febbraio del 2003 in occasione della consegna di una laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo. In omaggio al grande filosofo scomparso sabato 30 maggio a Parigi, pubblichiamo qui integralmente il testo della «Lectio magistralis» che il prof. Edgar Morin tenne al Centro congressi di Bergamo il 27 febbraio del 2003 in occasione della consegna di una laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo. Un testo che, a distanza di oltre 23 anni, mantiene una sorprendente attualità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Why Modern Ethics Make More Sense Than Scripture
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