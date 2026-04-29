Francesco spiritualità e dialogo Fratellanza nel mondo globale

Gli studenti della terza classe della scuola secondaria di primo grado di Terricciola si sono concentrati sui temi di spiritualità e dialogo, esplorando il concetto di fratellanza nel contesto di un mondo sempre più globale. Durante le attività scolastiche, hanno affrontato argomenti legati alla convivenza tra persone di culture diverse e alle pratiche di rispetto e comprensione reciproca. Il loro percorso ha incluso discussioni e riflessioni su questi temi, con l’obiettivo di approfondire il senso di comunità.

TERRICCIOLA Noi alunni della classe 3^ A della Secondaria di primo grado di Terricciola, abbiamo partecipato al concorso, promosso dall’ Università di Pisa per le classi terze della scuola Secondaria, su San Francesco e abbiamo realizzato una storia a fumetti intitolata "San Francesco e il Cantico della sostenibilità ". Ci siamo divisi i compiti come una vera squadra: c’era il gruppo disegno che si occupava delle illustrazioni in stile Anime e il gruppo testi che scriveva le storie. Abbiamo ambientato le scene nel nostro paese di Terricciola, dove San Francesco interveniva per insegnarci a non sprecare l’acqua, a non buttare il cibo e a fare bene la raccolta differenziata.🔗 Leggi su Lanazione.it

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San Francesco d'Assisi - Alessandro Barbero (Lectio Magistralis)

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