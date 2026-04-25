C’è bisogno di una nuova Resistenza globale contro i tiranni del mondo

Un articolo che richiama la necessità di una nuova Resistenza globale contro i regimi autoritari, sottolineando come il cielo del mondo fosse oscuro 81 anni fa e lo sia ancora oggi. Viene evidenziato che il cambiamento può arrivare solo se i cittadini si uniscono e si oppongono ai governi che esercitano potere e controllo. La riflessione si basa su paralleli storici e sull’importanza della mobilitazione popolare.

«Il cielo del mondo era buio 81 anni fa e lo è anche oggi. Solo se i popoli si alzano in piedi, come avvenne allora, le cose cambieranno». Una piazza colma di bandiere della pace quella del 25 aprile di quest’anno, con diversi richiami alla precaria situazione mondiale, che ha ricordato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Why Did Kings Fear These 10 Forgotten Warrior Queens | Bedtime History Documentary Notizie correlate Greenpeace a Monaco: striscione contro “tiranni” e appello per il clima in piena crisi globale.Monaco, la protesta di Greenpeace e il grido di allarme per il pianeta Monaco di Baviera è stata teatro di un’imponente protesta di Greenpeace, che... Trump cancella fondi alla Chiesa cattolica in Florida. Ieri il monito del Papa: “Mondo devastato da una manciata di tiranni”Si aggiunge un altro tassello al mosaico degli attacchi del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone, iniziati a poche ore dalla veglia promossa dal... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La nuova stagione di Una mattina, il podcast del Post sulla Resistenza; ROTTA COMUNE: NAVIGANDO IL MEDITERRANEO DELLA RESISTENZA; La resistenza al tempo dell’assalto estremista alla democrazia e al diritto internazionale; Una Resistenza senza Liberazione. «C’è bisogno di una nuova Resistenza globale contro i tiranni del mondo»La Festa di Liberazione in piazza Cavalli tra bandiere della pace e richiami al presente. Soliani (vicepresidente Anpi): «Non si possono celebrare il 25 aprile e la Repubblica di Salò allo stesso modo ... ilpiacenza.it Pesaro. C’è ancora bisogno di Resistenza!di Giorgio Girelli* Siamo alla ottantunesima celebrazione del 25 Aprile ed il nostro commosso e grato ricordo ... lapiazzarimini.it A Bologna, città di libertà e resistenza una scena di cui vergognarsi profondamente. Questo signore è il simbolo del 25 aprile non questo pseudo addetto che di libertà e democrazia non ha capito nulla x.com 25 APRILE | Da Bella Ciao, cantata in tutto il mondo, ai papaveri rossi, i simboli della Liberazione e della Resistenza #ANSA - facebook.com facebook