Nel 2040 mancheranno 1,6 milioni di studenti under 14 Nel Mezzogiorno il calo aggravato dall’emigrazione dei giovani +76% I dati ISTAT

Entro il 2040, si prevede una diminuzione di 1,6 milioni di studenti sotto i 14 anni. Nel Mezzogiorno, il calo sarà più accentuato, con un aumento dell’emigrazione giovanile del 76%. I dati sono stati diffusi dall’ISTAT e indicano un impatto significativo sulla struttura del sistema scolastico italiano.

Il calo demografico sta cambiando in profondità il sistema scolastico italiano. Nel Rapporto annuale 2026 l’Istat descrive un Paese attraversato da una riduzione strutturale della popolazione giovanile, destinata ad avere effetti diretti sull’organizzazione della scuola, sulla distribuzione degli studenti e sugli equilibri territoriali. La scuola italiana sta entrando in una trasformazione strutturale guidata dal calo demografico. Nel Rapporto annuale 2026 l’Istat descrive un Paese in cui la diminuzione delle nascite e l’invecchiamento della popolazione stanno modificando progressivamente la distribuzione degli studenti, la rete scolastica e gli equilibri territoriali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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