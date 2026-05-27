Nel Mezzogiorno oltre 4 studenti su 10 non raggiungono le competenze minime I dati ISTAT

La dispersione scolastica in Italia non coincide più soltanto con l’abbandono precoce degli studi. Accanto agli early school leavers cresce infatti la cosiddetta dispersione implicita: studenti che completano il percorso scolastico senza acquisire competenze adeguate in italiano, matematica o scienze. È uno dei temi che emergono dal Rapporto annuale 2026 dell’Istat, che lega istruzione, disuguaglianze territoriali e capitale umano. Secondo i dati richiamati nel rapporto, nel 2024 la dispersione esplicita — cioè la quota di giovani tra 18 e 24 anni che hanno lasciato precocemente scuola e formazione — si attesta intorno al 9,5 per cento a livello nazionale, in linea con la media europea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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