Nel Mezzogiorno oltre 4 studenti su 10 non raggiungono le competenze minime I dati ISTAT
Nel Mezzogiorno, oltre il 40% degli studenti non raggiunge le competenze minime previste. Secondo i dati dell'ISTAT, la dispersione scolastica non si limita più all'abbandono precoce degli studi, ma coinvolge anche studenti che frequentano le scuole senza acquisire le competenze essenziali. Le statistiche evidenziano un problema diffuso in questa regione, con un alto numero di giovani che non completano un percorso formativo adeguato.
La dispersione scolastica in Italia non coincide più soltanto con l’abbandono precoce degli studi. Accanto agli early school leavers cresce infatti la cosiddetta dispersione implicita: studenti che completano il percorso scolastico senza acquisire competenze adeguate in italiano, matematica o scienze. È uno dei temi che emergono dal Rapporto annuale 2026 dell’Istat, che lega istruzione, disuguaglianze territoriali e capitale umano. Secondo i dati richiamati nel rapporto, nel 2024 la dispersione esplicita — cioè la quota di giovani tra 18 e 24 anni che hanno lasciato precocemente scuola e formazione — si attesta intorno al 9,5 per cento a livello nazionale, in linea con la media europea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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