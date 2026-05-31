Negri con Foschini? Ripicche personali

L’ex sindaco, sconfitto al primo turno, ha dichiarato di preferire Foschini rispetto a Bellotti. La scelta avviene dopo una serie di ripicche personali tra i due. Negri ha espresso questa preferenza in un contesto di tensioni passate, senza però entrare in dettagli specifici. La dichiarazione si inserisce in un quadro di relazioni complicate tra le figure coinvolte nella competizione politica locale.

"L’ex sindaco Negri, sconfitto duramente al primo turno, dichiara oggi di preferire Foschini a Bellotti. Mi aspettavo questa giravolta, conoscendolo. La coerenza e il rispetto dei propri elettori non sono mai stati il suo forte". E’ il duro attacco della coordinatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Gelli (foto), che aggiunge: "Dopo aver chiesto il voto dichiarandosi di centrodestra, adesso si schiera con il Pd. Gli argomenti che porta a pretesto di questo tradimento della propria area politica sono poi ridicoli. Bellotti secondo lui avrebbe il difetto di essere sostenuto dal ’ferrarese Balboni’. Se Balboni sostiene Bellotti non va bene, ma se... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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