A otto giorni dal ballottaggio, il sindaco uscente di Comacchio e la sua vice hanno annunciato di sostenere la lista di Walter Cavalieri Foschini. Entrambi, che non partecipano alla corsa per la carica di primo cittadino, hanno comunicato pubblicamente di indirizzare i loro elettori verso questa lista. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle motivazioni di questa scelta.

A otto giorni dal ballottaggio, l’attuale sindaco di Comacchio Pierluigi Negri e la vice Maura Tomasi, fuori dalla contesa per la poltrona di primo cittadino, sciolgono le loro riserve sulle indicazioni di voto ai propri elettori e si schierano con la lista di Walter Cavalieri Foschini. "Preso atto dell’esito elettorale che, per quanto ci riguarda non ci aspettavamo, ora siamo di fronte ad un ballottaggio fra altri due candidati. Da una parte – scrivono Negri e Tomasi – l’assoluta inesperienza amministrativa del candidato del ferrarese Balboni, con quest’ultimo che per oltre due anni ha lavorato per far commissariare il Comune. Inesperienza certificata – aggiungono – dal libro delle favole proposto ai cittadini e da tutte le promesse che mai saranno mantenute, col rischio concreto di paralisi del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ballottaggio, Negri con Foschini: "Una garanzia per il futuro dei lidi"

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