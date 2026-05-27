Guardia del Campo partnership con EcoSensors System e Cantine Foschini per l’agricoltura di precisione

Notizia in breve

Due nodi di monitoraggio sono stati installati nei vigneti di un’azienda di Guardiagrele grazie a una partnership tra EcoSensors System e Cantine Foschini. I dispositivi rilevano dati su umidità e condizioni ambientali, permettendo un’agricoltura di precisione. L’obiettivo è ottimizzare le pratiche di coltivazione e gestione delle risorse. La collaborazione mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle attività agricole nel territorio.