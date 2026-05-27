Guardia del Campo partnership con EcoSensors System e Cantine Foschini per l’agricoltura di precisione
Due nodi di monitoraggio sono stati installati nei vigneti di un’azienda di Guardiagrele grazie a una partnership tra EcoSensors System e Cantine Foschini. I dispositivi rilevano dati su umidità e condizioni ambientali, permettendo un’agricoltura di precisione. L’obiettivo è ottimizzare le pratiche di coltivazione e gestione delle risorse. La collaborazione mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle attività agricole nel territorio.
Due nodi di monitoraggio EcoSensors System installati nei vigneti di Cantine Foschini, azienda guardiese di terza generazione. I dati saranno usati per validare i modelli di rischio fitopatologico della piattaforma agricola gratuita usata dai viticoltori del territorio. L’obiettivo del progetto pilota è validare sul campo i modelli di rischio della piattaforma usando dato strumentale iperlocale. La collaborazione poggia su tre fronti. Sul lato tecnico, EcoSensors System fornisce due nodi di monitoraggio con sensori dedicati alla viticoltura e all’olivicoltura: bagnatura fogliare, temperatura e umidità del suolo, pluviometro, anemometro, temperatura e umidità dell’aria, irraggiamento solare e trappola parassiti per il monitoraggio entomologico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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