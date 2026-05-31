Gli Spurs hanno eliminato Oklahoma City e si sono qualificati per le Finals NBA dopo 12 anni. La partita si è conclusa con una vittoria degli Spurs, segnando il ritorno della squadra a questa fase dopo più di un decennio. La stagione si concluderà con l’assegnazione del trofeo Larry O’Brien al team che vincerà le Finals.

Oklahoma City, 31 maggio 2026 – Comunque vada a finire, al termine della stagione il Larry O’Brien Trophy - il trofeo destinato ai vincitori della NBA - passerà di mano. I San Antonio Spurs hanno infatti completato la loro impresa sbancando il Paycom Center di Oklahoma City per la seconda volta nella serie ed eliminando dalla corsa al titolo i Thunder campioni in carica. Vincendo 111-103 gara 7 di queste finali di Western Conference assai equilibrate e avvincenti, la franchigia texana si è guadagnata la possibilità di tornare dopo 12 anni alle Finals NBA, dove affronterà i New York Knicks in un ultimo atto inedito (si parte nella notte tra mercoledì e giovedì con il fattore campo a favore di San Antonio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, Wemby ancora stellare: gli Spurs eliminano OKC e tornano alle Finals dopo 12 anni

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Wemby and the Spurs make it a FANTASTIC FINISH for Game 1 of the Western Conference Finals

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