I San Antonio Spurs hanno conquistato l'accesso alle Finals NBA dopo 12 anni, battendo in gara-7 Oklahoma City Thunder. La squadra ha vinto la serie con un punteggio complessivo di 4-3. La finale si svolgerà contro i New York Knicks. La partita decisiva si è conclusa con la vittoria degli Spurs, che hanno eliminato gli avversari in gara-7.

San Antonio si giocherà l'anello contro i New York Knicks ROMA - I San Antonio Spurs tornano alle Nba Finals dopo 12 anni. Impresa dei texani, che battono 111-103 Oklahoma in gara-7 nelle finali di Western Conference. Dopo aver vinto nettamente gara-6 in casa, gli Spurs comandano anche nella prima parte di gara-7 a Oklahoma City, andando avanti di 14 nel primo tempo e ritrovandosi a +11 ancora nel 3° quarto. I Thunder provano la rimonta nel finale, ma San Antonio manda sette giocatori in doppia cifra e fa fuori i campioni in carica. Mvp delle finali Victor Wembanyama, che chiude gara-7 con 22 punti e 7 rimbalzi. Lo seguono a ruota Julian Champagnie, 20 punti, Stephon Castle, 16 punti, e De'Aaron Fox, 15 punti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spurs alle Nba Finals dopo 12 anni, Okc eliminata in gara-7

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Spurs Make NBA History in Comeback

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