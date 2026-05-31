San Antonio ha vinto gara-7 contro Oklahoma City, conquistando la Western Conference e qualificandosi per le Finals Nba. La squadra ha ottenuto la vittoria in trasferta dopo una serie di eliminazione. I Knicks e gli Spurs saranno le due squadre a sfidarsi per il titolo.

Saranno Knicks e Spurs a giocarsi il titolo Nba, dopo che San Antonio è riuscita a sbancare Oklahoma City e a vincere gara-7, facendo sua la Western Conference. Decisivo ancora una volta Victor Wembanyama, autore di 22 punti ed eletto Mvp a ovest, ma anche un inaspettato Luke Kornet, che si regala una stoppata da paura. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba playoff highlights, San Antonio vince a Okc e vola alle Finals

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Wemby emotional after Spurs beat OKC in Game 7 to advance to NBA Finals

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NBA 2026, San Antonio firma l’impresa in gara-7. OKC battuta, gli Spurs tornano alle FinalsI San Antonio Spurs hanno vinto la gara-7 contro Oklahoma City, qualificandosi per le Finals NBA del 2026.

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klahoma City controlla le finali a Ovest sul 3-2 dopo la vittoria di gara-5. Gli Spurs hanno pagato la prima partita negativa di Wemby nella serie. Okc ha il match point ma non credo sia finita: San Antonio può forzare gara-7 e poi giocarsela #NBA x.com

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