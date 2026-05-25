Victor Wembanyama ha segnato da metà campo, contribuendo alla vittoria degli Spurs contro gli Thunder. La squadra di San Antonio ha pareggiato la serie sul 2-2. Wembanyama ha messo a segno diverse giocate decisive durante la partita. Gli Spurs hanno dominato il match, grazie anche alla prestazione del francese. La serie playoff tra le due squadre prosegue con il quarto incontro ancora da disputare.

Altra serata di playoff in Nba, altra serata di grandissime giocate del solito Victor Wembanyama. Il lungo francese trascina gli Spurs, che pareggiano la serie contro i Thunder sul 2-2. Wemby si concede una perla alla Steph Curry, segnando un canestro senza senso da metà campo sulla sirena del secondo quarto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba Playoff highlights: Wemby segna da metà campo, San Antonio domina Okc

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Anthony Edwards hits 3 in Wemby's face then scores on Keldon and has words

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