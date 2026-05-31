NBA | gli Spurs hanno organizzato lo scontro finale con i Knicks dopo aver battuto i Thunder in gara 7

Da justcalcio.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Spurs hanno superato i Thunder 111-103 in Gara 7 delle finali della Western Conference, qualificandosi per le finali NBA per la prima volta con Victor Wembanyama in squadra. La vittoria è arrivata dopo una serie di sette partite, con gli Spurs che hanno eliminato i campioni in carica. La sfida decisiva si è giocata in trasferta e ha concluso il turno di playoff della conference. Ora, gli Spurs attendono di conoscere la loro avversaria nella finale NBA.

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2026-05-31 17:29:00 Il web non parla d’altro: I San Antonio Spurs hanno conquistato il loro posto nelle finali NBA per la prima volta nell’era di Victor Wembanyama dopo aver sconfitto i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder 111-103 in Gara 7 delle finali della Western Conference. Wembanyama guida gli Spurs in finale. Wembanyama ha offerto un’altra prestazione eccezionale mentre San Antonio si è assicurato la più grande vittoria della stagione, continuando una notevole ascesa per una squadra che ha vinto solo 22 partite durante la sua stagione da rookie. La stella francese è stata centrale nella corsa ai playoff degli Spurs e ancora una volta ha guidato la squadra in prima linea, aiutando a guidare la giovane squadra attraverso una tesa gara in cui il vincitore prende tutto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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