NBA OKC fa la voce grossa e batte gli Spurs 127-114 in gara 5
Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto la gara 5 contro gli Spurs con il punteggio di 127-114. Con questa vittoria, la squadra si è assicurata il passaggio al turno successivo dei playoff NBA. La partita si è svolta negli Stati Uniti il 27 maggio 2026. La squadra ha mostrato una prestazione offensiva dominante, superando gli avversari e facendo valere il proprio vantaggio sul campo.
Oklahoma City (Stati Uniti), 27 maggio 2026 - Gli Oklahoma City Thunder hanno rialzato prontamente la testa dopo il passo falso di pochi giorni fa al Frost Bank Center di San Antonio e, tra le mura amiche del Paycom Center, si sono imposti con un netto 127-114 sugli Spurs, rimettendo la freccia del sorpasso nella serie delle finali di Western Conference che ora conducono per 3-2. A dare ai campioni NBA in carica un contributo fondamentale per arrivare a questo prezioso successo, maturato al termine di una gara condotta per larghissima parte dei 48’ di gioco grazie anche alle ottime percentuali nel tiro da oltre l’arco dei 7.25 metri (1432... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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