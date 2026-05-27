nba okc fa la voce grossa e batte gli spurs 127 114 in gara 5

Notizia in breve

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto la gara 5 contro gli Spurs con il punteggio di 127-114. Con questa vittoria, la squadra si è assicurata il passaggio al turno successivo dei playoff NBA. La partita si è svolta negli Stati Uniti il 27 maggio 2026. La squadra ha mostrato una prestazione offensiva dominante, superando gli avversari e facendo valere il proprio vantaggio sul campo.