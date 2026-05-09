È stato annunciato l’arrivo di uno nuovo sistema di difesa ucraino, chiamato Stash, progettato per bloccare gli attacchi con grandi sciami di droni provenienti dalla Russia. La questione centrale riguarda la capacità di un sistema economico di contrastare attacchi composti da centinaia di velivoli senza ricorrere a missili costosi. L’uso di missili tradizionali contro droni a basso costo viene messo in discussione, poiché potrebbe risultare inefficace di fronte a grandi numeri.

? Punti chiave Come può un sistema economico fermare attacchi con centinaia di droni?. Perché l'uso di missili costosi contro droni economici rischia di fallire?. Cosa rende il nuovo sistema Stash diverso dai tradizionali sistemi corazzati?. Come cambierà la difesa della NATO dopo l'impiego di queste piattaforme?.? In Breve Stash usa missili AGM-114 Hellfire con guida radar a 94 GHz.. Intercettori costano tra 100.000 e 150.000 dollari contro 50.000 per drone Shahed.. Missile con velocità Mach 1,3 copre distanze tra 7 e 11 chilometri.. Difesa mira a proteggere infrastrutture nell'Ucraina occidentale dai raid del primo maggio.. Almeno 58 droni russi sono stati abbattuti nel settore occidentale dell’Ucraina durante il massiccio raid del primo maggio, un attacco che ha l’impiego di oltre 400 vettori nemici contro diverse regioni del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa ucraina: arriva lo Stash per fermare gli sciami di droni russi

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L'Ucraina sorprende tutti: il trucco geniale contro i droni russi

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