NASCAR pioggia blocca le qualifiche | Reddick in pole per la 600

Notizia in breve

Le qualifiche per la gara NASCAR sono state cancellate a causa della pioggia, lasciando il pilota Reddick in pole position. La mancanza di tempi ufficiali influenzerà la strategia dei team, che dovranno fare affidamento sui dati delle prove e delle sessioni precedenti. Non sono stati annunciati ancora i nomi dei sostituti per il pilota che ha lasciato il team dopo la sua uscita.