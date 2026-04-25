Talladega pioggia blocca le qualifiche | Reddick guida la griglia

Le qualifiche per la gara NASCAR a Talladega sono state interrotte dalla pioggia sabato 25 aprile 2026. In base alle regole, la posizione di partenza è stata stabilita in base alla classifica e ai risultati più recenti. Alla fine, Tyler Reddick è stato scelto per partire in pole position. La sessione di qualifiche non si è conclusa normalmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

? Cosa sapere Pioggia blocca le qualifiche NASCAR a Talladega sabato 25 aprile 2026.. Tyler Reddick parte in pole secondo il regolamento su classifica e risultati.. Le tempeste che hanno colpito Talladega Superspeedway hanno costretto la NASCAR a cancellare le qualifiche per la Cup Series di questo sabato 25 aprile 2026, determinando la griglia di partenza tramite il regolamento ufficiale. Il maltempo ha improvvisamente bloccato l’attività in pista, impedendo ai piloti di lottare per la posizione più importante. A causa dell’annullamento delle sessioni, la determinazione della pole position è avvenuta seguendo i criteri del rule book, che incrocia la classifica proprietari (al 30%) con i risultati dell’ultima gara disputata (al 70%).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talladega, pioggia blocca le qualifiche: Reddick guida la griglia Notizie correlate NASCAR, finalmente Talladega! Reddick osservato specialeLa NASCAR Cup Series si appresta per tornare finalmente a Talladega per la decima imperdibile tappa del campionato 2026. Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: risultati e classifica qualificheCalato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.