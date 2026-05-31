Durante una fase di sorpasso, un’auto ha urtato lo splitter, causando danni alla vettura. Nel frattempo, un meccanico ha causato una sanzione in pit lane, intervenendo senza rispettare le norme. La gara si è conclusa con un testacoda che ha coinvolto il pilota, portando a penalizzazioni e sanzioni in pista, mentre le domande principali riguardano le cause del danno e le azioni del meccanico.

? Domande chiave Come ha causato il danno allo splitter durante il sorpasso?. Perché il meccanico ha provocato la prima sanzione in pit road?. Cosa ha spinto McFarland a commettere il secondo errore in ingresso?. Come ha influito la scia dell'avversario sulla stabilità della Chevrolet?.? In Breve Testacoda causata da Logan Bearden danneggia lo splitter della Chevrolet numero 33.. Sanzioni in pit road per errore del meccanico e violazione linea di impegno.. McFarland chiude al 35° posto con sei giri di distacco dai leader.. Prossima gara prevista al Michigan International Speedway con Niece Motorsports.. Cleetus McFarland subisce una serie di percorsi inarrestabili al Nashville Superspeedway dopo diversi errori tecnici e sanzioni in pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nashville, incubo per McFarland: testacoda e sanzioni in pista

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