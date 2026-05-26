Due rivali tornano a gareggiare con Spire Motorsports: Love e Caruth sono di nuovo in pista. La squadra deve decidere come gestire il rapporto tra i due piloti. La sfida principale riguarda chi riuscirà a rendere omaggio meglio a Kyle Busch, che ha corso con la squadra. La gara a Nashville sarà un banco di prova per entrambi, mentre la squadra monitora attentamente lo sviluppo della situazione.

? Punti chiave Come gestirà lo Spire il rapporto tra i due rivali?. Chi riuscirà a onorare meglio la memoria di Kyle Busch?. Perché il ritorno di Caruth dopo tre anni è così cruciale?. Quale pilota dominerà la sfida tecnica tra la numero 7 e 77?.? In Breve Love guiderà la numero 77 dopo l'assenza dalla categoria dal 2023.. Caruth piloterà la numero 7 precedentemente guidata da Kyle Busch.. Rivalità tra i piloti registrata a Martinsville e Dover durante la stagione 2026.. Caruth punta alla vittoria a Nashville per onorare la memoria di Busch.. Jesse Love e Rajah Caruth saranno compagni di squadra in Spire Motorsports durante la prossima gara dei camion a Nashville, segnando un momento di particolare rilevanza per il programma Chevrolet del team. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nashville: Love e Caruth tornano in pista con Spire Motorsports

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