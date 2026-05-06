Durante una sessione di gara, un errore di soli due millimetri ha portato alla sanzione tecnica sulla vettura di una scuderia, influenzando le dinamiche in pista. Successivamente, il pilota ha perso il controllo alla curva 14, in seguito a una penalità ricevuta. La situazione ha portato a un incidente che ha coinvolto la vettura, creando difficoltà durante l’evento e modificando le posizioni in classifica.

? Cosa scoprirai Come ha causato l'errore di due millimetri la scocca della Red Bull?. Perché Hadjar ha perso il controllo alla curva 14 dopo la penalità?. Chi ha ammesso la colpa per l'irregolarità tecnica della monoposto?. Come influirà il crash sulla gestione mentale del pilota in Canada?.? In Breve Fondo illegale più largo di due millimetri rispetto ai limiti FIA.. Laurent Mekies attribuisce l'errore tecnico agli ingegneri della Red Bull.. Hadjar raggiunge la quindicesima posizione già al quinto giro di gara.. Impatto alla curva 14 danneggia la sospensione anteriore sinistra della vettura.. Isack Hadjar ha vissuto un weekend di puro incubo a Miami, tra sanzioni tecniche e un incidente pesante che ha segnato la sua corsa in Florida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, incubo per Hadjar: sanzione tecnica e incidente in pista

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