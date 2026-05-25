Calendario Serie A 2026-2027 | presentazione ufficiale il 5 giugno a Parma

Il calendario della Serie A 2026-2027 sarà presentato il 5 giugno a Parma. La comunicazione è stata confermata dal presidente della Lega Serie A. La presentazione avverrà in un evento pubblico nella città emiliana. La stagione successiva è attesa con il consueto schema di partite, ma non sono stati ancora diffusi dettagli specifici sul calendario.

Ezio Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che il calendario della stagione 2026-2027 sarà presentato ufficialmente il 5 giugno a Parma. L’annuncio è arrivato durante l’intervento a Radio Anch’io lo Sport, con la Lega che punta a comunicare in anticipo date e accoppiamenti del prossimo campionato. Obiettivo: aiutare tifosi e club a organizzare la stagione. Secondo Simonelli, la scelta di presentare il calendario all’inizio di giugno nasce dall’esigenza di offrire maggiore programmazione a tifosi, società e addetti ai lavori. “ Il prossimo calendario sarà annunciato il 5 giugno a Parma, per consentire ai tifosi di conoscere quando e dove giocheranno le loro squadre e organizzare le trasferte ”, ha spiegato il presidente della Lega Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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