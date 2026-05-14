L' Anm è il partito dei magistrati con le Case della Costituzione | arriva il salto di qualità

L'Associazione nazionale magistrati ha avviato un percorso che mira a rafforzare la propria presenza politica, con la creazione di strutture denominate “Case della Costituzione”. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, questa iniziativa si sta sviluppando rapidamente e coinvolge un numero crescente di giudici che si preparano a un ruolo più attivo nel panorama politico-legislativo. La fase attuale rappresenta un passo importante nel processo di organizzazione interna dell'Associazione.

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