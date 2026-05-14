L' Anm è il partito dei magistrati con le Case della Costituzione | arriva il salto di qualità
L'Associazione nazionale magistrati ha avviato un percorso che mira a rafforzare la propria presenza politica, con la creazione di strutture denominate “Case della Costituzione”. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, questa iniziativa si sta sviluppando rapidamente e coinvolge un numero crescente di giudici che si preparano a un ruolo più attivo nel panorama politico-legislativo. La fase attuale rappresenta un passo importante nel processo di organizzazione interna dell'Associazione.
«Case della Costituzione». Procede a tappe forzate l’organizzazione, come raccontato da Il Tempo nei giorni scorsi, del nuovo «partito dei giudici». Mentre il governo è ancora alle prese con la gestione del post referendum, i magistrati non perdono un secondo. La chiamano ancora associazione. Ma dalla lettura del documento, che il Tempo ha potuto visionare, diffuso in vista dell’assemblea straordinaria convocata dall’Associazione nazionale magistrati per sabato prossimo in Cassazione, dove avverrà la presentazione ufficiale, è difficile continuare a fingere che si tratti soltanto di un sindacato. Al momento nessun simbolo elettorale, ma...🔗 Leggi su Iltempo.it
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