NASCAR | Van Gisbergen sfida gli ovali con una prestazione in crescita

Van Gisbergen ha guidato in testa per 11 giri durante la gara NASCAR. Tuttavia, un errore ai box ha compromesso la sua prestazione a Charlotte. La sua leadership si è interrotta dopo quell'incidente. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla durata della sua presenza in testa o sui tempi di gara successivi. La prestazione si è conclusa con il problema ai box, senza ulteriori aggiornamenti sulla posizione finale.

? Domande chiave Come ha fatto Van Gisbergen a guidare in testa per 11 giri?. Perché l'errore ai box ha rovinato la prestazione a Charlotte?. Cosa ha osservato Ross Chastain sulla gestione degli pneumatici del neozelandese?. Come influenzerà la pioggia la strategia di Van Gisbergen a Lebanon?.? In Breve Media posizione settima e 11 giri in testa a Charlotte dopo errore ai box.. Ross Chastain evidenzia l'apprendimento nella gestione pneumatici su superfici scivolose.. Capo meccanico Stephen Doran lavora sulla risposta della vettura agli input.. Partenza decima a Lebanon dopo annullamento qualifiche per pioggia nel North Carolina.. Shane Van Gisbergen sfida le difficoltà dei circuiti in cemento: analisi di un percorso di crescita in NASCAR. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Shane Van Gisbergen wanted a new challenge by racing ovals

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